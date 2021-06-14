七大工業國集團（G7）公報中提及台海、新疆及香港等問題，被認為加強牽制中國；韓方官員表示，韓國政府簽署部分未指涉特定國家，總統文在寅參與會議未提及中國相關議題。

於英國舉行的G7領袖峰會當地時間13日落幕，韓聯社報導，韓國以受邀國名義登上會後公報，也參與共同聲明擬定過程。不過，這次公報內容被認為牽制中國意味濃厚，過去力圖在美中之間取得平衡的韓國立場受到關注。

對此，韓方澄清公報內容並未指涉特定國家，相關官員對媒體說明，這次公報是以居領導地位國家，針對全世界共同面臨的威脅，表達合作改正的立場。

官員轉述，韓國總統文在寅於公報通過前召開的「開放社會與經濟」會議中提到，民主主義面臨的威脅不僅存在於單一地區，韓國國內也正面臨貧富差距、歧視等對於民主主義的挑戰。

外交部第2次長崔鍾文今天接受廣播訪問時被問到，美國在G7峰會中推動牽制中國，是否會讓韓國處境更為艱難，崔鍾文表示，G7會員國與韓國、澳洲、印度、南非共和國等受邀國家舉行的3次會議中，皆未進行相關討論。

韓國等受邀出席國家這次參與衛生、氣候變遷及環境、開放社會與經濟等3次擴大會議。崔鍾文說，這些會議內容都與批判中國人權等問題的公報內容無關。公報中關於開放社會的共同聲明中雖強調民主主義及人權問題，但未直接提及中國。

崔鍾文也重申，美國是韓國唯一盟友，中國則是最靠近韓國的鄰居、也是最大貿易夥伴，韓方參與國際社會就中國相關議題討論時，會在此基礎上保持一貫立場。(編輯:韋樞)1100614