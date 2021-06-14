桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布居隔人數。(市府提供)

桃園公布各區確診數。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心14日宣布桃園新增10起本土確診案例，包含2家庭，其中1家庭4人染疫、另1家庭有3人。桃園市也公布已疫調的足跡，包括全聯中壢龍東店、小北百貨中壢店、佳樂蛋糕中壢店、老街溪河濱公園、月眉環保公園、蘆竹生命紀念園區等，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園市政府指出，10名確診者年齡介於不足10歲至60多歲之間，分別在中壢8、蘆竹1、大溪1，確診者接觸者7人(案13090、13092、13093、13094、13132、13133、13191)；調查中3人(案13091、13134、13192)。其中案13090、案13091、案13133及案13191為家人；案13092及案13093為案12894家人。

市府也公布已疫調的足跡，多集中在中壢，分別是全聯中壢龍東店、小北百貨中壢店、美聯社中壢華勛店和平鎮中山店、佳樂蛋糕中壢店、榮興彩券行、桃園孝澤園安靈會館、蘆竹生命紀念園區，還有龜山市場、老街溪河濱公園、月眉環保公園、南崁溪步道、BMW汽車大桐桃園服務中心等，呼籲足跡重疊者，6月27日前要自我健康監測。