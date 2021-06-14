絕美日月潭回來了！日管處在臉書粉絲團「再發現。動感日月潭」貼出日月潭目前絕美風光。（截圖日管處臉書粉絲團／陳淑芬南投傳真）

絕美日月潭回來了！日管處在臉書粉絲團「再發現。動感日月潭」貼出日月潭目前絕美風光。（截圖日管處臉書粉絲團／陳淑芬南投傳真）

絕美日月潭回來了！日管處在臉書粉絲團「再發現。動感日月潭」貼出日月潭目前絕美風光。（截圖日管處臉書粉絲團／陳淑芬南投傳真）

日月潭的美麗湖光山色回來了！近日來中南部近來的雨勢讓日月潭水位回升，日管處臉書粉絲團「再發現。動感日月潭」貼出日月潭目前絕美風光影片，帶民眾線上遊日月潭，但在防疫期間，也不忘提醒民眾「日月潭美景會一直在這裡等你」，與民眾相約「我們疫情過後再相聚，好嗎？」

中南部長期乾旱導致日月潭湖水乾涸，潭底一度成為大草原，近期連日來的雨勢，日月潭水庫持續穩定進水，根據水利署等監測資料，潭面水位744.17公尺，距離滿水位748.48公尺僅剩約4公尺的高度，與乾旱最低水量5月30日相比，已大幅增加50％水量。

日月潭國家風景區管理處在臉書粉專「再發現。動感日月潭」PO出日月潭目前的湖光山色影片，讓民眾在線上觀賞，影片中藍天白雲、陽光普照，遠山青綠映照在粼粼碧綠湖水，美景當前讓人心曠神怡。網友紛紛留言「好想去玩」、「期待開放去旅遊」，也有人說「每天看到PO景的心情就好好，就很開心，等疫情結束，一定旅遊大爆發」。

日管處因應全國疫情第三級警戒，向山、埔里、伊達邵、車埕遊客中心等處所暫停服務至6月28日。此外，玄光寺、玄奘寺、慈恩塔、雙龍七彩吊橋、九族文化村及日月潭纜車等景點皆已封閉。

「再發現。動感日月潭」小編則留言表示，記憶裡的日月潭療癒的湖光山色，這樣的景色大家都想見上一面，迫不及待的想看水位回升的日月潭，但「現在這個時候，真的不適合」，日月潭的美景會一直在這裡等你，「我們疫情過後再相聚，好嗎？」，呼籲民眾在防疫期間先「宅在家」。