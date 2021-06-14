書信年代，戀愛男女雙方的交流機會彌足珍貴，互聯網時代相遇變得簡單，艾媒諮詢資料顯示，到2020年，大陸網路陌生人社交的用戶數量預計達到6.48億。從「80後」、「90後」到如今Z世代登上婚戀市場舞台，網路社交交友軟體也從初代婚戀交友平台的世紀佳緣、百合網，到陌陌、探探這類主打顏值社交，再到避開露臉，更注重性格、愛好等內在社交的Soul、Uki，相親交友產品大變樣，也呼應世代不斷變化的婚戀觀。

而資本早已聞風而動，頻頻押注新婚戀平台。根據每日經濟新聞報導，其中騰訊或許是最積極的，據Soul招股書顯示Soul投資人股東中，騰訊持股占比最高。在IPO前Soul管理層持股33.2％，騰訊全資子公司Image FrameInvestment（HK）為最大外部股東、持股49.9％；另從2020年11月起，字節跳動、百度等互聯網大廠也都相繼佈局相親交友業務。

其他新平台也接連收到「資本大禮包」。面向下沉市場的影音相親交友平台「伊對」創立2年就擁有了4000萬日均活躍用戶，於2020年6月完成B輪融資，其中人民網文化產業基金、小米等機構都有參與。

此前在A＋輪千萬元（人民幣，下同）融資中，投資方藍馳創投總監俞耿亮曾表示，下沉相親市場是一片流量豐沛沃土，數據顯示目前伊對的註冊用戶達1億，活動紅娘超過4萬人，每月撮合的交友和相親活動約1000萬場，年收入超過20億元。