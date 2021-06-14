希臘22歲男網選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）生涯第一場四大賽男單決賽，在兩盤領先下遭塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）逆轉而無緣冠軍，賽後可見他強忍難過心情參與頒獎典禮，事後他藉由社群網站分享心情，更透露其實法網決賽入場前5分鐘，他才得知奶奶過世的消息。

西西帕斯寫道：「進入球場前的5分鐘，我深愛的奶奶辭世了。她是一位明智的女性，對生命充滿信念、樂於分享，我沒有遇過比她還慷慨的人。這世界需要有更多像我奶奶這樣的人存在，因為像她這樣的人會激勵你，讓你擁有夢想。」

「我想說的是，今天發生的一切，不管任何結果或情況，都要獻給我奶奶，所有都是為了她。謝謝您養育我父親，沒有他這一切也不可能發生。」

西西帕斯的父親阿波斯托洛斯(Apostolos Tsitsipas)是他網球啟蒙教練，一直都陪著他參賽，因此家人是支持西西帕斯很大的力量，儘管未能第一次打進大滿貫決賽就如願登頂，西西帕斯擦乾眼淚後，鼓勵自己說：「生命不是只有勝利或失敗，而是享受每一刻，不論你是孤獨的還是有人陪伴。我們要讓生命有意義，不要有苦痛或屈辱，舉起冠軍獎盃、慶祝勝利是重要的事但不會是人生的全部。」

「儘管今天我落敗了，我仍相信自己有能力再像這樣拚搏、爭取冠軍頭銜，我對自己有信心，確信不久的將來就能達成這個目標，畢竟我已經這麼接近冠軍了。」