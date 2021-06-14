各醫院短缺的救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），在藝人賈永婕捐贈後，蔡總統隨即宣布政府採購的有200台昨天到貨，遭網友痛批有人捐才說有買，質疑為卡非綠執政縣市在惡搞。對此，民進黨表示，這些器材本來也有所準備，「大家一起為防疫努力，我們都很歡迎也很感謝」。

新冠肺炎本土確診人數不斷攀升，各醫療院所卻苦等不到救命的HFNC，不料就在賈永婕募資購買到342台全配HFNC，陸續送抵醫院後，蔡英文昨晚也在臉書表示，指揮中心先前採購的500台HFNC昨天已經有200台到貨，會用最快的速度提供給醫院。

網友痛批「等賈永婕捐了，才說都有買，超前部署在哪裡？」還有網友質疑是政府拿意識 型態在惡搞，為了卡非綠色執政縣市，放任醫療院所設備短缺。

對此，民進黨發言人顏若芳表示，現在疫情關鍵時刻，對於民間捐贈物資與器材，大家一起為防疫努力，「我們都很歡迎也很感謝」。

她說，實際上，指揮中心昨（13）日在記者會上就說明，對於這些器材本來也有所準備，呼籲政府民間通力合作，全民團結正向防疫，才是對抗疫有正面幫助的事。