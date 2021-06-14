教育部自4日起啟動「教育紓困4.0」特別預算，針對社區大學、私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照顧服務中心、學校自設廚房、團膳業者等提供教育相關產業及人員紓困措施；台北市為協助市民家長安心抗疫，並扶助建教生、教育產業及員工穩定就業，針對「家長學生」、「教育產業」、「學校合作單位」及「場地減租」等4大面向，同步推出7大加碼紓困措施。

北市教育局指出，針對北市高中職建教生生活津貼每人補助2萬4000元整，由於5月18日起，全數召回在職場工作的建教合作生，並配合停止職業訓練，返家線上教學，考量建教生停課期間 無法領取合作機構所提供生活津貼者，為照顧有經濟需求的學生，提供每人2萬4000元補助，計有622名建教生受惠，補助經費總計1492萬8000元。

北市教育局表示，教育部紓困方案，針對「私幼教職員工」每人最高薪資4萬元補助，北市提出加碼補助，因應疫情停課持續延長，幼兒園依規定退費，為補貼幼兒園維持營運成本，尤其場租等開銷補助金額為每名離園幼兒以5000元計算。

北市教育局指出，教育部紓困方案僅針對配合停課政策影響的私立幼兒童課後照顧服務中心員工薪資及營運成本補貼，尚未包括北市現行公立國小課後委外校數共計27校、受託單位共計11間，考量公立國小課後照顧服務班受託單位，在停課期間仍須維持支應運作成本，規畫公立國小委外課照受託單位停業補貼，補助受託辦理3校以下受託單位10萬元、受託辦理3校（含）以上之受託單位20萬元。

此外，教育部提供北市公辦公營自設廚房7校廚工薪資及午餐運作成本，以5月至7月期間，每員額最高補助學校4萬元，以及補助團膳業者已備食材成本損失等補助，為了穩定學校午餐供應及團膳業者紓困，北市教育局加碼提供209校、17家團膳業者契約保障，即日起至6月23日止，可向學校提出申請，學校將依午餐契約延長履約期限，得延一學期。

教育局說，為提供身心障礙學生復學後，仍能享有穩定兼任鐘點特教助理員人力服務，北市提供薪資補助，補助每人停課期間遭減少工時×時薪×60％，統計約有224校（園）、572名特教助理員受惠；倘中央後續宣布特教助理員補助，則擇優辦理，不重複補助。

教育局指出，北市學校計有20校、21案運動場館或游泳池委外經營，自5月15日起停止營運，委外營運廠商得申請紓困，包含減收租金及權利金50％、免收依令停業及自主停業期間的租金及權利金，或延後繳納租金及權利金最長12個月。

北市教育局統計，北市目前計有15個非學校型態實驗教育團體、機構租借16所公立學校空間，疫情期間予以支持扶助以減輕負擔，前述團體、機構租借學校空間自5月1日至7月31日止免收使用費。