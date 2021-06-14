飛行時連接WiFi上網過去是難以觸及的夢想。但隨著5G商用推進，未來坐在飛機上刷影音、看直播將變成普通場景。日前中國電信率先宣佈，計畫在今年第3季完成5G ATG網路建設，實現全大陸航線的網路覆蓋，屆時單架飛機將實現寬頻峰值高達1Gbps的網速服務，享受萬呎高空的高速上網體驗。

據《中國經營報》引述中興通訊方面人士指出，完全可以支持機上娛樂、辦公、影音直播、看高清電影、打遊戲這些娛樂應用，提供和地面5G網路無差異的服務。而2019年全球航空業在5G的投資僅為2億美元，預計2026年將達42億美元。

所謂的ATG（Air to Ground）翻譯為空對地網路，是一種利用陸地移動通信技術，來實現與高速移動的飛機間通信的網路。這種方式需要在地面建設能夠覆蓋天空的專用基地站，以建構一張地空立體覆蓋的私人網路，實現地空高速數據傳送。

據了解，中國電信此次部署的5G ATG網路不僅可以提供空中上網服務，也將覆蓋機場、空管、航空公司、監管等場合。可實現影音直播、訂票改簽、行李跟蹤、即時QAR、客艙影音以及地面指揮協同等應用。