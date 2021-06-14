疫情延燒不斷，機組員檢疫期限原為3天居家檢疫加11天自我健康管理，中央流行疫情指揮中心13日宣布，若未施打疫苗或施打第一劑疫苗但未滿兩周者，需要接受7天居家檢疫及7天加強版自主健康管理，令機師大喊吃不消，直言「沒有人不想打！是疫苗不夠！」坦言事前公司對新政策完全不知情，認為政府研擬規定過於倉促，班表也需重新修正。

機組員檢疫期限3＋11被視為這次本土疫情爆發的防疫破口，中央為了嚴防破口，先前宣布6月12日前未接種疫苗的機組人員檢疫期限改成5＋9，而某長榮機師也說明5＋9這項規定早就知情，公司也依照這項規定擬定新的班表及排定施打疫苗的人員，但中央13日突然宣佈新的政策，若完全沒有施打疫苗，或是施打第一劑疫苗但未滿兩周者，檢疫期限延長為7＋7。

該長榮機師表示，先前公司按照班表排定了施打疫苗的順序，目前接種率也達8成以上，機師嘆言「其實大家都願意打」，但因疫苗短缺緣故，原有的疫苗被收走讓有需要的人先行施打，導致將近有2周的時間機組員施打疫苗程序停滯。

機師指出，現在突然將檢疫期限改為7＋7，對某些施打第一劑但未滿兩周的機組員相當不公平，因公司先前按照5＋9的規定排定班表及排定施打疫苗的順序，突然更改讓機組員們措手不及，若政府能將7＋7的政策再多往後延一個月，讓先前已經施打疫苗的機組員符合規定，這樣才不失公平性，且公司也較方便排定之後的班表及接種疫苗的順序。

機師也說，從去年疫情爆發後大家開始正視機組員的作息問題，因此去年中至去年底機組員的檢疫期限一直都是3＋11，後來因紐籍機師染疫，又將檢疫拉長至5＋9，近期只是將檢疫期限恢復成3＋11，機師強調「真的沒有要求更多」，爆發華航機師染疫事件後，民眾把機組員當成箭靶攻擊，甚至把所有機組員當成這次本土疫情爆發的主因，令機師無奈的說，大家都很努力防疫，沒有誰真的想要成為破口。