大陸熱點城市買房只賺不賠的局面似乎正在被打破，「買了就漲」的時代或已成為過去。近日大陸某拍賣網上一棟深圳別墅拍賣引發網友關注。據中國證券報報導，4年前1500多萬（人民幣，下同）買進房產，4年後血虧630萬拍賣，卻兩次流拍。

這同時反映出大陸官方強勢調控下深圳樓市的冰封，統計5月二手住宅過戶套數為3027套，單月下滑37.9％，成交套數創14個月新低；二手住宅成交週期為313天，較上月拉長24天。

據深圳貝殼研究院統計，近10年深圳二手房單月成交在3000套以下的月份僅有12次，最近的一次是2020年2月。

根據每日經濟新聞報導，上述提到的兩次流拍別墅位於深圳龍崗區大鵬鎮璞岸花園。依阿里拍賣網顯示，該別墅的核准登記日期為2017年7月26日，房產登記價為1550萬元。

但近4年後的5月8日，該別墅跳水降價400萬、以1150萬的價格拍賣，因無人出價流拍；20天後別墅再次降價230萬元、以920萬元的價格拍賣，但再次流拍。