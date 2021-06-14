新冠疫情台灣本土嚴峻，至今累計死亡人數中，發現有許多人是死後才確診，這是因為「隱形缺氧」導致猝死發生，患者本身都不覺得喘，但當出現呼吸困難時，就表示狀況危急，恐需插管治療。如何預防猝死的發生，立委蔡壁如表示，可以用血氧監測儀來測量，最好早中晚都要測一下，如果大家發現自己血氧低於90%以下，就要趕緊就醫。

新冠疫情本土爆發以來，蔡壁如今（14日）在臉書發文表示，最令人恐懼的莫名的，應該就是「居家猝死」這件事了，像是旅行社傳媒總監、電視台攝影師、甚至連已經接種過疫苗的三重基層診所醫師，都是猝死的個案、都和「隱性缺氧」有關。好多人問她，什麼是「隱性缺氧」、「Silent Hypoxia」？聽起來好恐怖、有沒有什麼可以事先知道，和可以預防的方法？

蔡壁如稱，在醫院的時候，有專門的儀器可以探知，但是居家也有簡單的方式可以快速預防，就是血氧監測儀，也就是大家說的「金手指」，現在不管是醫院或是加強版的防疫旅館，都配有「金手指」，提供確診者使用。它是透過紅外線穿透的原理，偵測出人體血氧的飽和度。正常人血氧濃度範圍是96%到99%之間，因為是利用紅外線穿透、折射，可以偵測到手指頭微血管的脈動，算出心跳，一般而言，成人的心跳在60至90之間是正常值，透過金手指，就可以隨時看到自己的心跳和血氧。

若測量到自己的血氧太低怎麼辦？蔡壁如回應，假設測到的數據是90%以下，或比原先的數值低3%至4%，先看一下是不是自己的手指頭太冰涼使得微血管的流動不好，換根手指頭再量一遍，如果還是太低，就把窗戶打開，讓空氣流通，深呼吸之後，再測一遍，如果血氧可以上來，就保持室內空氣流通，但如果3至5分鐘之後再測，還是低於90%以下，就一定要打電話找1922，「請他們派救護車來接你到醫院」。

蔡壁如強調，最好早、午、晚時間，甚至是只要想到，就拿出來測一下，先確認自己的手指頭不要太冰涼或是有傷口，一旦低於90%以下，就請1922派救護車來到醫院去。事實上，隱性缺氧不是唯一造成新冠患者猝死的原因，這麼猝不及防，而且發生在為數不少平常健康良好的人，除了隱形缺氧，還有其他的機制嗎？蔡指出，據德國的解剖研究資料顯示，12位猝死病患中，有4位（1/3）肺栓塞是直接死因，雖然這個研究樣本小，但是足以提供很深的臨床啟示。