本土疫情嚴峻，新北市今新增98例本土病例；新北市長侯友宜今表示，新北市整體發病數有往下掉，但趨緩速度高高低低，仍要花很長時間才可讓趨勢往下走，新北板橋、中和、三重、新莊等區確診數據都有逐步下降，但他指出，樹林區至疫情爆發後，確診都維持30幾例，數據沒有大幅下降。

侯友宜說，從疫情總體趨勢條狀圖表來看，中和、永和、三重、新莊都是圍繞著板橋發展，雖然有擴及到零星區域，但是仍集中在熱區，新北市疫情最嚴重時是5月16至22日這週，但之後逐週下降。

侯友宜說，本月121日整體發病日有往下掉，但鶯歌、八里、萬里、金山等區仍須特別注意，雖然個案數少，但仍要慢慢將疫情縮小，而從各區數據看來，板橋最高峰在16日至22日這週有423例，但現在僅剩108例，其餘熱區都有下降趨勢，但樹林區週週都是30幾例，沒有大幅下降，前幾日的機動篩檢站也未篩出陽性確診個案，因此呼籲區民趕快出來篩檢。