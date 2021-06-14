台南市連續3天零確診，台南市長黃偉哲說，擔心假期後10到15天產生新傳播鏈，仍要做好防疫措施。首波日本配送AZ疫苗已於12日下午起於長照機構開打，昨天包括醫院、東區復興國中、新營體育場、慈濟善化連絡處3處大型接種站也開始接種，截至今天上午共9617人完承接種，今天施打人數將突破萬人，明天衛生所跟診所也將服務85歲以上長者開打，提醒85歲長者接到通知再接種，避免跑去現場等候。

衛生局長許以霖說，端午守護台南專案返鄉篩檢統計11日到14日中午，共686人篩檢，僅6月12日快篩有1人呈現陽性，經PCR核酸檢測後為陰性，686人全數都是陰性。他說，明天開始將服務85歲以上高齡長者施打疫苗，戶籍在外縣市但居住台南市長者、75歲以上持重大傷病卡、75歲以上具原住民身分者，接到通知後，即可前往接種。

黃偉哲說，目前為止，快篩部分都是陰性，因此，篩檢獎金並沒有發出，但還是謝謝各位對家鄉的熱愛與對家人的關心。