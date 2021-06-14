潭子區70歲「圓夢亭卡拉OK店」老闆娘確診，中市府公布其足跡。（台中市衛生局提供／馮惠宜傳真）

台中市14日公布新增1名本土確診案例，為潭子區70歲「圓夢亭卡拉OK店」老闆娘（案13097），該案為13日確診東區52歲女性（案12899）接觸者，其先生採檢陰性，經疫調也將其女兒，以及接觸到的美髮店老闆娘與3名山友居家隔離並安排採檢。

新增確診的是圓夢亭卡拉OK店老闆娘，主要源自彰化麻將傳播鏈中大安區腳踏車零件公司老闆，其接觸確診的東區52歲女性（案12899）確診前於6月10日到大坑爬山，並曾到個案家的卡拉OK店與該確診老闆娘聊天，經匡列為接觸者並安排至醫院採檢確診，唯她無相關症狀。

台中市衛生局長曾梓展說明，「圓夢亭卡拉OK店」早於5月19日停業，她與丈夫居住在此處，但因行動不便幾乎沒有出門，其女兒於6月10日曾返家並載個案至中清路「喜雯髮廊」燙頭髮，相關足跡史也已加強清消。

至於也接觸到52歲東區女的「圓夢亭卡拉OK店」老闆也和老闆娘一起匡列採檢，6月12日採檢結果為陰性；在卡拉OK店老闆娘確診後，也新增匡其女兒、美髮店老闆娘與3名山友居家隔離並安排採檢；另外還有2名家人因從5月後沒有與老闆娘見面，但6月3日有跟卡拉OK店老闆接觸，衛生局安排採檢並須自我健康監測14天。