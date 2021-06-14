全國三級警戒將屆滿1個月，新北市是疫情重災區，新北市長侯友宜第一線抗疫，卻頻遭綠營人士圍剿。不過，資深媒體人韋安提出3點分析指出，面臨疫情和政治攻擊夾擊的侯友宜，靠「人命關天，政治為輕」8個字就能夠轉危為安，他還認為，雖然防疫之路還很漫長，但侯友宜應該都能靠這8字度過難關。

韋安今(14日)在臉書上表示，疫情爆發以來，從地方到中央的綠營民代，和所謂「政府高層」、親綠名嘴，就不斷發起「滅侯認知戰」，但侯基本上都少做回應，只是低姿態地向總統蔡英文懇求，約束綠營別再攻擊他，而面對這波挑戰，侯友宜能夠化險為夷，靠防疫成績獲得多數民衆支持和公衛專家們的肯定，在這其中發揮最大作用的，則是他政治性格中的8個字「人命關天，政治為輕」。

韋安還提出3點分析，說明侯友宜為何能夠在疫情和政治上的夾擊中堅持下來：

一，侯在新北市的防疫策略和措施，完全遵從專業的指導，即使有政治風險和民意的不諒解，也頂住壓力堅持做。

二，哽咽向中央呼籲要疫苗，和請求不要再擋疫苗；為孤單上路的染疫亡者含淚送行，自責沒能保護好市民。展現出他的「人性」，遠超過其他政治人物的「政治性」。

三，他沒有加入藍營縣市長自購疫苗的行列，也沒有為了博取聲量天天嗆中央，是為了向中央爭取更多資源，照顧市民利益優先，而非陷入沒有贏家的政治口水戰。

不過，韋安也指出，防疫戰目前只打完三分之一，未來還有等疫苗、打疫苗，市民生活經濟紓困等，剩下的三分二苦戰要去打，但只繼續秉持「人命關天，政治為輕」的原則，侯友宜應該不會漏氣。他感嘆，「天下之治亂，不在一姓之興亡，而在萬民之憂樂」，但又有多少政治人物能做到這點？