鴻海集團創辦人郭台銘日前透過永齡基金會向食藥署遞件，盼能引進500萬劑輝瑞／BNT疫苗，剛開始指揮官陳時中指申請文件缺原廠授權書，且必須由政府簽約，前天終於鬆口只要藥廠出具原廠資料，民間可自行簽約，今天陳時中再度透露新進度，指郭台銘方面已來函討論相關的法律文件，鴻海方面盼能保留一部分疫苗供員工使用，但重點還是要先取得原廠供貨證明，其他都可以討論。

郭台銘上月對外表示，願意協助中央購買500萬劑的輝瑞／BNT疫苗，也依照指揮中心所需的8大申請文件遞件，但指揮中心收件後卻以缺少原廠授權書為由卡關，並堅持由政府簽約，引發中央有意刁難的爭議。陳時中於12日的記者會鬆口，同意附條件專案進口BNT疫苗，只要藥廠願意提供原廠資料，政府就准疫苗輸入，且只要郭台銘簽約即可。

陳時中今天再度透露雙方的最新進度，指郭台銘方面已來函討論相關法律文件，鴻海盼能保留一部分疫苗供員工使用，但重點還是要先取得原廠供貨證明，其他都可以討論。