七國集團（G7）英國峰會公報，就多個爭議議題點名中國。中國外圍鷹派官媒環球時報今天發表社評，指「這是西方大國最系統指責中國以及干涉中國事務的一次」，又稱「中國人不吃這一套」。

七大工業國集團（G7）峰會公報重申維持印太地區自由開放的重要性，並強調台灣海峽兩岸和平和穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。此外，公報中抨擊中國侵犯少數族群人權，包括在新疆強迫勞動，以及在香港打壓支持民主人士。

環球時報在社評「G7公報造勢，中國人不吃這一套」稱，美國顯然主導了其他幾個盟國的態度，可以說，美國近來攻擊中國的幾乎所有議題都被搬到了七國領導人的公報中。

但社評提到，這項公報的措辭比美方單獨攻擊中國時要緩和一些。比如，美國近來公開稱新疆發生了「種族滅絕」，但公報寫的是，「我們將推動我們的價值觀，包括呼籲中國尊重人權和基本自由，特別是在新疆以及『中英聯合聲明』和，「基本法」規定的香港自由和高度自治方面。」

社評認為，這一切反映出美國雖然能帶動西方主要國家形成對中國的集體調門，但是它無法把其最極端的主張「七國化」或者「西方化」。最後的公報顯然是「美國主導、各方妥協」的產物。

環時稱，未來，中國外交將面臨來自美國透過西方平台施加的更大壓力，其他西方國家或直接或婉轉幫腔的情況將繼續增多。不過，美歐的對中戰略有不可逾越的差異，美國有維護自己霸權的戰略圖謀，但歐洲國家與中國雖有意識形態分歧，經濟上既是競爭關係，也有合作的戰略需求。

社評強調，「中國無須再對美國抱有幻想，但一定要把其他國家與美國區別對待」。中國只要做好自己的事情，發展與各國正常關係，就能夠破美國的對中圖謀。（編輯：翟思嘉/邱國強）1100614