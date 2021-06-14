大陸湖北省十堰市張灣區艷湖小區13日早上6點30分發生天然氣爆炸案，事發地點為當地一大型菜市場，造成12人死亡、138人受傷。湖北省衛健委14日派出省級專家40人赴十堰支援，包括重症醫學、神經外科、燒傷科、創傷外科、骨科、心理等領域專家已到達十堰市並開展醫療救治工作。截至14日上午8時，十堰市太和醫院中，尚有53名傷者正接受救治。

同濟醫院派出7人專家團隊，來自創傷外科、神經外科、骨科和重症醫學科，他們主要支援十堰太和醫院。截至14日上午8時，該院尚有53名事故傷員接受救治，其中11名為重症和危重症傷員。

湖北省醫療專家組組長、同濟醫院創傷外科教授李占飛表示，做好事故緊急醫學救援，既是醫務人員的神聖使命，也是同濟醫院作為國家重大公共衛生事件醫學中心應盡的職責，接下來專家組將通力協作，制定統一的傷情評估、會診制度，同時一人一策，優化治療方案，全力以赴救治受傷人員，盡最大努力減少傷亡。