台中市西屯區福星西路一棟鐵皮屋，今天下午發生火警，鐵皮屋隔壁緊鄰車行，消防人員利用水線防止火勢蔓延。（民眾提供）

台中市西屯區福星西路一棟鐵皮屋，今天下午發生火警，鐵皮屋隔壁緊鄰車行，消防人員利用水線防止火勢蔓延。（民眾提供）

台中市西屯區福星西路的一處鐵皮屋，於14日中午突然冒出無名火，台中市消防局於中午14時獲報後，立馬動員第六大隊及大雅、黎明、協和、西屯、中港及水湳分隊等，出動8輛消防車及救護車，和出動25名警義消趕搶救，因建築物面積很大，正由警義消全力灌救中。

消防局指出，今天中午14時17分獲報，於西屯區福星西路的一家車業公司，突然冒出濃煙，消防局於14時25分，黎明分隊回報該建築物冒出白煙，請求加派一車組支援，立即再加派水湳車組前往。

14時27分黎明分隊回報，因建築物很大，可能會延燒；14時40分黎明分隊又回報，火勢持續擴大，14時43分第六救災救護大隊吳泰元組長率1車2人前往，14時44分黎明分隊回報，火勢延燒到隔壁，需加派2車組支援，中心立即加派大雅和中港分隊支援。

消防局表示，經動員第六大隊及大雅、黎明、協和、西屯、中港及水湳分隊等，出動8輛消防車及救護車，和出動25名警義消趕搶救，因建築物面積很大，火勢截至下午3時許仍未控制，正由警義消全力灌救中。