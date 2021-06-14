京元電竹南廠第2波篩檢，共有4名本國籍員工以及2名移工確診。（謝明俊攝）

苗栗14日增加7名確診，其中6人是京元電子員工，包括4名本國籍員工，以及2名銅鑼廠移工，6人都是在11、12日兩天，在京元電竹南廠接受2次PCR篩檢中發現的，至於京元電針對造橋宿舍移工進行第3波PCR篩檢後，結果有4人呈陽性，將呈報中央核定後公布。

苗栗累積確診人數至今共有451人，其中外籍移工有364人，占比81％，本國籍則為87人，苗栗幸運的是目前確診者都無人死亡。不過，苗栗縣長徐耀昌仍強調，這兩天確診數字雖有明顯下降，但還不能鬆懈。勞青處則表示，對於外籍移工的禁足令，仍繼續維持，暫不解除，以防疫情反撲，待未來疫情狀況再做滾動式檢討調整。

京元電自從爆發員工群聚感染後，就與當地頭份為恭醫院團隊展開3次快篩或是PCR篩檢，6月11、12兩天特別針對本國籍員工，以及其它廠區移工進行的第2次篩檢，特別請來台北榮總團隊執行，以2天時間完成5千名員工篩檢，結果共有6名員工呈現陽性，在14日列入確診名單中。

由於京元電對移置至造橋移工宿舍區的移工進行2次快篩及PCR測檢時，共有30名移工陽性確診，這30人都已列入6月11日所公布的京元電員工確診人數中，因此，京元電為防疏漏，13日對造橋移工宿舍中近千名外籍移工展開第3波篩檢，目前已知有4人陽性。

京元電14日有6名員工確診。（謝明俊攝）

京元電對造橋移工宿舍移工展開第3波篩檢，再發現有4人陽性。（謝明俊攝）

由於京元電員工群聚感染確診數目已明顯下降，顯示疫情已獲良好掌控，因此中央流行疫情指揮中心派駐在京元電竹南廠的前進指揮所，將於14日撤離，苗栗縣長徐耀將於15日親自前往竹南廠感謝前進指揮所人員這段時間的全力協助，讓京元電員工群聚疫情獲得控制。

另外，苗栗縣14日公布的第7例確診案例，則是日前頭份市某蜂蜜專賣店案5624女店東的同住家人。