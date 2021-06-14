新竹縣14日新增3例確診案例，都是機構住民，90多歲和80多歲婦人同一機構同房室友，因機構出現確診被匡列居隔採檢後確診，另一機構50多歲男子被匡列為接觸者採檢後確診，並有1名80多歲重症患者過世，目前竹縣有2位確診死亡個案，但是否為新冠肺炎導致死亡，仍待中央流行疫情指揮中心研判。

縣長楊文科指出，新增3例確診個案都送到負壓隔離病房治療，3人皆為機構長期住民，居隔期間無高風險公共場所活動史，相關接觸者日前已匡列不重複，部分接觸者延長居隔日期。

楊文科表示，90多歲婦人是機構住民，10日機構群聚案發生時被匡列居家隔離並採檢，當時結果陰性，12日因發燒就醫採檢，晚間PCR陽性確診，收治醫院專責病房。

而同房的80多歲婦人，同樣10日被匡列居家隔離，當時採檢是陰性，但在隔離的第3天第2次採檢時，PCR陽性確診，收治醫院專責病房。

另一機構的50多歲男性住民，長期洗腎，9日因機構出現確診個案，被匡列接觸者並採檢，12日快篩結果是陽性，送醫PCR採檢，結果陽性確診，收治醫院負壓隔離病房。

楊文科說，新竹縣新增1位確診者死亡，是80多歲重症個案，本身有慢性疾病，屬於高風險重症族群，很不幸在13日下午離世，目前新竹縣已有2位確診者死亡個案，但是否因新冠肺炎導致死亡，待中央流行疫情指揮中心研判。

新竹縣「快篩部隊」包括4個公費篩檢站（竹北台大生醫醫院、縣府前廣場、湖口鳳山工業區、竹東河濱公園）、3個自費快篩站（竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東北榮新竹醫院），及3組行動快篩部隊，15日起將全數啟用。

楊文科說，有鑑於竹東發生機構群聚，陸續出現確診者，為使竹東鄉親放心，將開放竹東鎮民進行普篩，尤其是住在在兩個機構附近的民眾，如果有疑慮，都請預約報名篩檢，地點為設置在竹東河濱公園的篩檢站，將於16日專為竹東鎮民提供免費快篩服務。請到竹東鎮衛生所網站預約報名到15日下午5點止。

另外，湖口的鳳山工業區篩檢站除接受一般民眾預約，也提供專門時段，協助和確診者足跡重疊的企業移工預約，有需要的公司企業，可直接提供名冊給衛生局，會儘速安排採檢。

在「快打部隊」方面，15日開始的疫苗接種，不分地點都是「完全免費」，為落實分流、避免群聚，請符合資格的民眾，依照通知單上註明的日期時間及地點前往接種疫苗。

縣合約醫院及診所都會開設專區及專門門診施打疫苗，請長輩記得攜帶「通知單、身分證和健保卡」，放心前往指定的地點打疫苗。

衛生局並安排3個醫護團隊及3家衛生所，15日到9家機構，為577位住民接種疫苗，新竹縣1萬3000劑疫苗，將會在20日前全數施打完畢。在疫苗接種順位方面，縣府將會把「殯葬業者和保母」納入第7類接種對象，讓這些具一定風險的人員，也能盡早施打疫苗。

楊文科說，目前疫情關鍵重點在於普篩和疫苗接種，現階段不怕有確診者出現，擔心的是找不到確診者，縣府將會針對熱區進行普篩，寶山、峨眉已經實施，目前是竹東。疫苗接種部分，縣府也做好全盤的規畫和接種站設置，只要疫苗下來，就能盡快為鄉親接種。