街頭遇婦人碰瓷躺地1分鐘不起 駕駛笑：睡地板會冷啦（取自Youtube）

1名駕駛日前開車在路上，遭到1名騎電動摩托車的婦女從巷子鑽出，該婦女原本準備從轎車側邊駛離，沒想到卻突然轉向連人帶車跌在路邊，接著直接躺在路上，時間長達1分多鐘；而駕駛全程停在路上、未撞及婦人，眼見這貌似「碰瓷」的假車禍發生，事後他將影片PO到網路上，笑說「下次記得帶棉被出門喔，不然怕你睡地板會冷啦！」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」14日發布1段youtube影片，影片中1輛轎車行駛在路上，突然1名藍衣中年婦女駕駛電動摩托車從巷子冒出，該婦女看到駕駛後先作勢閃避，正當準備離開車輛時，突然她又轉頭將車身開往轎車前方，並直接將摩托車弄倒在地上，人也跟著躺在地上四腳朝天。

1名駕駛日前開車在路上，遭到1名騎電動摩托車的婦女從巷子鑽出，該婦女原本準備從轎車側邊駛離，沒想到卻突然轉向連人帶車跌在路邊，接著直接躺在路上，時間長達1分多鐘。（圖／翻攝自Youtube）

影片中，該婦女就一直躺在地上一動也不動長達45秒，而開車的駕駛就眼睜睜看到她完全沒碰到轎車就逕自倒下，婦女之後抬起頭看了一下駕駛，接著又坐在地上直盯著駕駛，影片長達3分鐘，該婦人躺著和坐著的時間則達1分45秒；事後該駕駛將行車紀錄器放在Youtube，影片標題寫「下次記得帶棉被出門喔，不然怕你睡地板會冷啦」。

許多網友看到影片後紛紛留言，「好好笑就一直坐在車裡面看著他，他還以為你會出去關心，還起身看看」、「太沒職業道德了，至少也流點血啊」、「要碰瓷可以，不過演技也要好一點吧，這演技只能給10塊不能再高了」，不過也有人認為該婦人疑似有智能障礙，神情相當恍惚。