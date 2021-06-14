藝人賈永婕熱心募集高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），3天就募得9234萬購買342台，隨著端午連假到來，她仍馬不停蹄地支援前線，陸續送多台HFNC給各大醫院，不少網友都大讚賈永婕的善舉，連前高雄市長韓國瑜都留言感謝她，「深深敬佩，滿滿感謝！」

賈永婕2日在臉書發文透露「今天是端午節，again死神不放假，我們也不能放假！」提及工作人員連夜組裝HFNC，因此出貨的數量比想像中更多，所幸昨晚有好友Jovi幫忙找到願意加班的司機，在司機來回跑了7趟之後，「我們的HFNC就直接上戰場了！」

賈永婕共送了15台救命神器到慈濟醫院、4台到中興醫院、5台到和平醫院、3台到忠孝醫院、25台到新北市立聯合醫院，她在文內感謝地說道：「要感謝的人真的很多，很多人在我身邊幫忙，我可能只是比較容易被大家看到的其中一位」，並信心喊話「支援前線，馬上送到」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言感謝，「謝謝幕前幕後英雄！」、「感謝您的號召」、「感謝每位出錢出力的人。」前高雄市長韓國瑜也在留言區現身，感謝賈永婕的善心：「謝謝賈永婕小姐與一群充滿愛心的朋友，您們的付出讓台灣在患難之中見到最溫暖的真情。」同時也祝大家端午安康，盼望疫情早日被控制住，讓醫護人員和病患家屬都能早日回家團圓。