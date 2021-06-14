新冠肺炎疫情嚴峻，部分民眾內心惶恐外，也可能過度關注疫情發展相關資訊，出現焦慮恐慌、失眠、情緒困擾等心理失衡問題，縣長楊文科指縣府除加強各項防疫措施外，也重視民眾的身心健康狀況，衛生局有心理諮詢專線，持續陪伴民眾挺過疫情!

楊文科指出，為營造防疫健康新竹縣，衛生局提供心理諮詢專線（03）6567138，衛福部則有安心專線1925，讓確診者、居家檢疫及居家隔離者或是一般民眾，做因疫情影響心理的諮詢服務。

衛生局長殷東成表示，該局心理諮詢專線原採預約制及定點諮商服務，預約民眾可就近衛生所1對1諮商，因疫情影響已暫停，但民眾如有需求也可撥打專線，服務時間為每周一至周五上午9點至下午5點提供諮詢。

殷東成建議有需要心理諮詢的民眾，可以用市話或手機撥打1925（依舊愛我），衛福部的安心專線是24小時全年無休。

另外，新竹縣毒品危害防制中心有開辦全天候24小時免費毒防諮詢專線0800770885，提供藥癮者、家屬和一般民眾藥癮戒治諮詢服務，內容包括電話諮詢、心理支持、社會扶助、醫療協助、就學輔導、就業輔導，去年受理諮詢專線人數為178人，其中男性共124人占70％、女性共54人占30％。

免費毒防諮詢專線主要諮詢項目為提供藥癮醫戒治療訊息，其次為心理支持問題，服務時間為星期一至星期五上午8時30分至下午5時30分，由專責人員提供相關諮詢服務；夜間及假日則統一由桃園市毒防中心設置「毒防諮詢專線夜間暨假日聯合服務中心」，受理諮詢內容將採全程保密。

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自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

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衛福部24小時安心專線：0800-788-995

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