本土疫情嚴峻，新北市明日將開放85歲以上在籍長者施打AZ疫苗，不過外界質疑新北的疫苗措施不如高雄市完善。對此，新北市副市長劉和然表示，若依中央規定75歲以上長者都可施打，新北有20多萬位75歲在籍者，不能全部搶著施打，新北安排決策都是按照長者特色。

「中央定方向，地方最清楚執行脈絡。」劉和然表示，新北不按中央規定是因新北75歲在籍者太多，8.3萬劑疫苗扣除長照、洗腎機構市民僅剩5萬多劑，若按中央規定，將有20多萬人搶5萬多劑疫苗，因此為了讓在籍長者不要用搶的、有次序施打，才統一讓85歲以上在籍者施打，等打完一天後視施打狀況，再讓大家知道不在籍如何依順序施打。

「施打是按長者特性，不是求快，而是求穩求安全。」劉和然強調，外界質疑新北為何不用預約系統就好，那是因為許多長者除非有子女兒孫幫忙預約，否則不會使用，因此新北依照長者特色，不僅用預約系統、通知單，還請里長幫忙用電話、廣播。

另外，針對疫苗為何不下放至診所，劉和然也說，診所太小無法做分區分流，若僅給50劑給診所，對里長負擔也大，而選擇太大場所，移動距離也會太遠，因此這次21家醫院、29區衛生所施打，都是選定中型施打點。