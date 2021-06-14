新北市長侯友宜昨(14日)表示，自己最討厭政治口水，近期接獲蔡英文總統致電時，特別向總統善意提醒，「國難當頭，請總統約束底下的人，一起團結抗疫」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，硬漢如侯友宜也有受不了被攻擊的時候，也或許這種「示弱」或「求饒」是一種高明的政治動作。

台灣民意基金會董事長游盈隆。(中時資料照)

雙北市疫情嚴峻，對於侯友宜向蔡總統提醒「約束底下的人」，媒體今（14日）再度追問是哪些人需要被約束？侯回應，「只是媒體在詢問的時候，還原當時候整個談話的內容，最重要是團結在一起、努力防疫」。

游盈隆14日在臉書表示，硬漢如侯友宜也有受不了被攻擊的時候，也或許這種「示弱」或「求饒」是一種高明的政治動作，是好是壞，民眾心中自有一把尺。

此外，游盈隆也提到，「今年過一個百年一遇的端午節，友人昨天傳來一首詞，作者不詳，仿宋朝蘇軾《江城子》，讀之令人拍案叫絕，作者文采之好，讓我眼睛為之一亮」。內容如下，「端午生死兩茫茫，禁返鄉，虛解盲。萬人染疫，無處話淒涼。縱使相逢應不識，罩遮面，人心慌。五漢廢言擺爛王，普篩擋，高端放。相顧無言，唯有淚千行。料得來年腸斷處，悼國觴，怨女皇」。