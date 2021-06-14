基隆市今增14例土本確診個案，其中5例護理之家、8例家庭群聚、1例仁愛市場攤商，目前基隆累計262例，此外，市長林右昌表示，昨天確診仁愛市場賣魚攤商5月28日至6月9日早上6點半到7點曾到成功陸橋下擺攤。

林右昌指出，5例護理之家確診，其中1工作人員、4住民，6月3日PCR採檢陰性，執行護理機構加強版管理準則，12日定期監測採檢確診，個案皆無症狀，並已收治醫院；8例家庭群聚來自4個家庭，皆為居家隔離者，採檢確診；1例仁愛市場賣菜攤商，擴大篩檢確診，無症狀，已收治醫院。

林右昌進一步公布確診者足跡，案12859仁愛市場賣魚攤商5月28日至6月9日早上6點半到7點曾到成功陸橋下擺攤；案12858與案11708是親戚關係，6月9日下午2點至3點，至安樂區安和一街4巷2號的好康蘇果行採購，他呼籲，民眾若與確診者足跡重疊，需特別注意健康狀況，也鼓勵至篩檢站聯絡進行採檢。

林右昌說，目前成功市場密切接觸者均已匡列，仁愛市場則採檢188人，其中7人確診，包括攤商、家人等，目前疫調認為成功、仁愛市場之間關聯性不強，感染源可能來自社區或家庭群聚延伸，相關單位正與感控專家持續釐清中。