食藥署日前核准兩款居家快篩試劑，中央流行疫情指揮中心今天表示，將來會公布民眾使用居家快篩試劑的指引，將安排民眾在購買時先由醫事人員進行面對面或是線上教學，民眾若使用發現陽性，應進一步至社區採檢站進行PCR採檢，若結果為陰性，則因應好自主健康監測。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，距離居家快篩試劑引進國內可供民眾使用還有一段時間，但食藥署日前已研擬草案，從民眾快篩陽性後轉介到醫療院所都有一個流程，將來將會一併公布，但初步看來民眾在前端購買時會有一個媒合，由醫事人員來提供面對面或線上的素材進行教學。

羅一鈞指出，必須透過面對面指導來做好居家快篩，因為這東西要有棉棒進到鼻咽，需要有專業上的指導才比較不會發生採不到或採錯的情況。

羅一鈞也說，因為民眾不會有通報的權限，萬一被驗出陽性，不要搭乘大眾交通工具，要到採檢點進一步確認，若經進一步PCR採檢陽性，會依法定傳染病的通報流程，接著就可銜接上公衛體系。

羅一鈞提醒，居家快篩試劑是方便大家操作，這部分仍存有偽陽性、偽陰性的問題，民眾仍要特別注意。

至於企業快篩部分，衛福部長陳時中也說，目前經濟部、科技部已建立大型企業與醫療機構的對接窗口，若有需要都可透過醫療機構來實施快篩，目前也在設立篩建站，未來也可考慮在市場等高密度場所設置快篩站，指揮中心目前也在研擬一套新模式，透過快篩加上快速PCR的方式，縮短快篩陽性至安置的時間。