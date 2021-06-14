孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉、小刀所組成的5566曾創下台灣演藝圈許多驚人成績，後來小刀因傷離開，也不改他們的人氣。近期孫協志在個人YouTube頻道中，邀請王少偉來到《SUNDAY ‧ 威士忌》當節目來賓，倆人在該節目上聊了許多過往回憶，孫協志表示：「我們之間的友誼是永遠長存，彼此知道就好！」

孫協志在影片中與王少偉互動聊天，孫協志提到：「我們兩個人同框，是一件很難得的事情，有沒有一些心裡話的話語，想跟喜歡你的粉絲朋友表達？」王少偉坦言回應：「你們在螢幕上看見的我，其實未必是你們想像中的我，因為本身個性的關係，並不會去強調或解釋，但我的心一直跟大家同在。」

孫協志表示，5566永遠都是5566，它有很多種的面相、很多種的形式，出來幾個人並不代表什麼。（圖/孫協志youyube)

王少偉坦言：「真實的生活，我自己知道就好，我一定挺你們，只是不會按照你們想像中的這個方式，如果你現在問我如何支持對方，定讓對方感受得到，就是支持對方的目前正在經營的影片頻道，這就是我真實的性格。」孫協志則感動回應：「一直以來你都是這樣，你也的沒有變過，我所認識的王少偉，一直都是非常有想法，也懂的如何讓自己變得更好的一個人。」

王少偉表示，無論外界怎麼看團體裡是否少了我，但在我的心裡，是覺得我沒有少過。（圖/孫協志)

過去的這些年我們是真正有革命情感，不管外界如何的紛紛擾擾，我們之間的友誼是永遠長存，沒有必要跟任何人交代，對於很多的媒體與粉絲朋友們，可能會認為5566怎麼會一直少王少偉的狀態，孫協志表示：「那又怎麼樣，每個人都有選擇他想要過的生活方式與想做的事，少偉這樣做，你也不能說他錯，我看他現在過的生活或是粉絲專頁，我們這樣子過生活多好！」

王少偉他坦言：「無論外界怎麼看團體裡是否少了我，但在我的心裡，我是覺得我沒有少過，記得有幾次我私底下傳訊息給你，因為我會在意，團員會誤會新聞寫的一些內容，然後我秒傳訊息你就懂，那個才是最重要的！」不管未來如何，雖然形式上我沒有跟你們在一起，可是我的心就是跟你的在一起。

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