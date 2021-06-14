晨悠創作〈最亮的星〉致敬醫護及前線人員。（晨悠提供）

晨悠創作〈最亮的星〉致敬醫護及前線人員。（晨悠提供）

晨悠CHENYO【最亮的星】Music Video｜致敬醫護、前線人員

雙人女子組合「晨悠」有感於近日全民抗疫艱辛，以詞曲創作新歌〈最亮的星〉致敬醫護、前線人員；兩人感性表示：「這是場和病毒的抗爭，但卻有一群人默默地站在最前線，他們也是父母的寶貝女兒、孩子的夫母妻，某人眼裡、手掌心上的寶貝，但卻在最前線為我們抵擋病毒肆虐。」不僅醫護人員，她們也向維持民眾生計的外送員、物流人員、機組人員等致敬，「謝謝有你們」。

晨悠曾於《中國好聲音》第四季中，以〈野子〉一曲爆紅獲得三位老師轉身，最後成功晉級那英組12強。兩人近來因疫情乖乖待在家裡，同時思考如何為社會貢獻力量，決定藉由自己的專長，用音樂將愛傳到大家心裡。〈最亮的星〉創作靈感來自新聞媒體以及她們在台大醫院工作的朋友，晨悠說：「因為看到新聞報導，有醫護人員遭到隔離患者砍傷，也經常看見朋友限時動態提到，因為醫療資源不足導致醫護人員每天都在高風險的環境工作，所有希望除了乖乖在家防疫，也能用我們擅長的唱歌方式表達感謝」。

晨悠因這波疫情影響，已有15場校園演出活動取消或延後，兩位團員郭惟晨、吳以悠日前抓緊時間創作，僅花2個小時就把〈最亮的星〉詞曲全部寫好，「因為創作主題很明確，甚至比以往都更快」，住一起的兩人也趁最近宅在家裡的時間變多，追了很多部戲劇，且以往從來不下廚的她們，這幾個星期幾乎天天煮飯，意外成了防疫收獲。