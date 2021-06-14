宜蘭縣今天（14日）新增2例，累積有94人確診，新增的1名確診者為家庭群聚感染，另1名為在台北的女看護，2人皆是在匡列期間，因此無足跡公布，另宜蘭縣政府擴大採檢1233名外籍漁工，全數為陰性。

宜蘭縣新增的案13027是30多歲女性，先後確診的案11974、案12053是她的母親與姊姊，該案一家四口中有3人確診。

另一案為案13112，是30多歲的女性外籍看護，她自5月底在台北的醫療院所照顧雇主，當時核酸檢測報告為陰性，6月11日出現咳嗽等症狀，因此再度採檢，結果為陽性確診，並入住醫院隔離病房接受治療。

因宜蘭縣的外籍移工以漁工為最大宗，縣府協調各醫療院所12、13日擴大篩檢1233名漁工，雖然有2人快篩陽性，但經PCR確認後皆為陰性。

另外，宜蘭縣溪北、溪南疫苗接種中心明天日正式啟用，今天宜蘭縣長林姿妙前往視察，她強調，各項整備已經準備好了，希望能給民眾最好的接種服務。