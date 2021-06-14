許多人覺得男女之間很難發展出純友誼，不過總有些例外讓人跌破眼鏡，星座運勢網站「星座巫師」分析，以下3組星座男女的組合最有機會發展單純的友誼，他們彼此不來電，沒機會發展成曖昧關係，但是卻因為互相了解，而能夠成為彼此最知心的朋友。

▍1.雙子女、金牛男

雙子女和金牛男無法變成情侶關係，但可以成為好朋友，因為金牛男很保守，希望另一半能給他滿滿的安全感，偏偏雙子女太多變，讓他難以捉摸，所以不太會把雙子女列為考慮的交往對象，古版的金牛男也不太符合雙子女的理想伴侶條件。不過雙子女很需要一個能夠傾聽自己心事的人，而金牛男特別有耐心聽他人的傾訴，因此兩個人會因為這個原因，而成為知心好友。

▍2.雙子女、雙子男

雙子女和雙子男如果成為朋友，這段友誼會非常穩定，他們的個性非常相似，但是只能當朋友，不適合當情人。雙子男需要一個可以管住自己的女生，頭腦要動得很快，又要有氣勢，能夠當這段關係的主導者，但雙子女完全辦不到，她們連自己都管不好了，更不可能管到男朋友的頭上，雙子男也無法凡事順著雙子女，兩人之間完全沒有愛的火花。不過因為他們各方面想法都很相似，非常聊得來，兩人只會把對方當兄弟，不會發展成交往關係。

▍3.天秤女、金牛男

天秤女和金牛男可以成為好朋友，但不適合當情人，天秤女太擅長交際，朋友滿天下，難以給金牛男安全感，金牛男在愛情方面也不夠浪漫，不是天秤女的理想對象。但是天秤女很清楚金牛男的性格、做事方式，兩人來往時幾乎沒有隔閡，金牛男難得遇到知音也很願意敞開心門，兩個人在一起可以聊到天南地北，成為無話不談的好友。