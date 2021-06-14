宥勝13日晚上在臉書粉絲團開現場廣播包廂，邀請被網友尊稱「國師」星座專家唐綺陽老師一起現聲聊心靈放鬆，唐綺陽一開始就表示，現在全世界正逢疫情，建議大家可以轉換心態，像她自己就告訴自己，這是一個「意外的假期」。兩人也一起感謝此次疫情爆發後，一直默默在幫助社會大眾所有人員，呼籲大家除了好好保重自己的身體健康，也可利用這個特別的時期，好好審視自己，藉由這個全世界都停擺的時刻，更加了解自己，也更能知道自己的未來能有何新方向。

在直播的尾聲，宥勝的太太慈惠也獻聲，表明自己是唐老師的超級粉絲，她因為難得能和偶像對談而興奮到哽咽，惹得宥勝在一旁驚呼「妳要哭了呀？！」老師點出宥勝跟慈惠兩夫妻的星盤是相當互補的，慈惠也特別提問，她與老公宥勝在合作上有沒有什麼需要注意的地方，唐綺陽笑著說：「你們之間是不是有什麼隱情？我私下再幫你們看看星盤！」此話一出，直播間的大家哄堂大笑。

他們也暢聊了疫情期間在家中和兩位小孩的相處之道，宥勝感性說到：「這些和家人的回憶，在未來都會是非常珍貴的！」唐老師也特別提到，其實她一直想做的事其實就是單純的「陪伴」，利用直播、podcast等方式給予大家溫暖的力量。

唐綺陽從事多年的占星研究，發現現代人的共同課題，與其讓別人接納自己，更重要的是「認識自己」，「認識自己」其實一直是很多人無法達成的事情，接著她問宥勝「你覺得你是一個怎樣的人」，宥勝思考後說：「這個問題，其實自己至今有依然在摸索中，但覺得自己是一個冒險的實踐者，有什麼想法，都會努力的去完成，甚至不顧及他人的感受」。唐老師表示：「宥勝是一個擁有內心呼喚的人，而且擁有自己的想法，但更重要的是，是有勇氣面對挑戰和實踐的人，就像你面對疫情，也是會設法思考、度過、陪伴大家，例如靜心直播」。此時宥勝也大力邀請唐老師未來也可以一同參與線上冥想的活動。