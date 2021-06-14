S媽心疼女兒大S，公開她私下善舉，妹妹小S也替她說話。(圖／翻攝自小S臉書)

小S在好友賈永婕的號召，除了為醫護人員準備餐盒，還捐贈了昂貴的「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），不過她的善心舉動，竟意外讓姊姊大S意外躺槍，被酸如果不做也別扯後腿，小S看了立刻跳出來發聲「其實我姊做很多善事，她是好人」。

大S經紀人廖瑋琪今表示「其實一直以來都有在做善事，只是都不是用熙媛的名義，所以這些事都不會被報導出來」，大S看到她在臉書轉發SPCA Taiwan 防止虐待動物協會的募款消息，也馬上連絡說要以經紀人的名義捐款，2014年高雄氣爆事故也有捐，「但沒說不代表沒在做，這些東西也不需要特別交代」。並透露看到大S這幾天猛被網友砲轟，「徐媽眼裡很心疼，受不了說『怎麼會這樣 』」。

S媽聯絡買救護車對話記錄。（S媽提供）

S媽聯絡買救護車對話記錄。（S媽提供）

接著提到其實大S早在5月底就已經低調連絡聯繫捐贈救護車給偏鄉的彰化縣石碑頭鄉的醫療單位，大約200萬元，「雖然還沒到位，因為中間還有一些流程要跑，但我們也沒想多說，到位了我們也沒打算說 ，因為都是用徐媽媽的名義捐 」。經紀人進一步強調「現在是不管公不公開都要挨罵，不如就公開吧，這真的是需要大家共襄盛舉的好事，就當作是散發正能量的一個態度」。