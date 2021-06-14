高雄巿3.1萬87歲以上長者15日起接種新冠肺炎疫苗，民政團隊已完成場地布置。（民政局提供）

高雄巿3.1萬87歲以上長者15日起接種新冠肺炎疫苗，民政團隊已完成場地布置。（民政局提供）

高雄巿3.1萬87歲以上長者15日起接種新冠肺炎疫苗，民政團隊已完成場地布置。（民政局提供）

高雄巿首波高齡長者新冠肺炎疫苗，15日起開放87歲以上長輩共3.1萬人接種，副巿長史哲14日視察場地，並與醫護參與演練，他說除參考日本「宇美町式」打法，也配合我醫護習慣的施打方式，他歸納稱為「打狗快打」。

史哲臉書PO文說，「打狗快打」指的不是現場接種速度，而是全高雄設有108個大型、中型、社區型疫苗注射站。並依年齡，將長輩分為3個階段，「不預約，不排隊」通知來施打，每一個注射站，更規畫其每小時所服務的里。

為達成「打狗快打」，民政局與各區公所、里鄰長全體動員，完成內外部場地布置與動線規畫，包含「停車區、家屬等候區、長輩報到區、等候區、問診區、接種區、休息區」等，並做好人員分流，讓施打環境更臻完善。

民政局長閻青智表示，各區公所、里長及第一線基層同仁無私奉獻，對今起首波高齡長者接種工作嚴陣以待，提醒欲接種的高齡長者們別忘了攜帶「接種通知書、身分證、健保卡與印章」等資料，於指定時間前往接種站報到。