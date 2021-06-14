桃園市14日新增10起確診案例，其中中壢一間食品廠員工，返家傳給嫂嫂、兒子、媳婦和3個孫子，1家10口已有7人染疫，市長鄭文燦直言，近期有少部分找不到感染源，導致疫情不斷在社區跟家庭間反覆激盪，喊話呼籲中央盡快訂定居家快篩指引，「要徹底切斷傳播鏈，中央一定要有一套快篩指引計畫！」

衛生局長王文彥指出，桃園新增10例本土確診案，年齡介於不足10歲至60多歲之間，其中中壢某食品工廠員工，不但傳給友人，還返家傳染給嫂嫂、兒子、媳婦跟3個孫子，一家10人中有7人感染，屬於外面感染後到家庭感染，強調家庭傳播仍是近期傳播主因。

另外龜山德士凸輪工廠群聚事件，因應近2周仍傳出零星確診個案，13日針對居家隔離和確診者外的員工全面採檢，191人中已有185人報告出爐，都是陰性，希望傳播鏈盡早落幕。

鄭文燦說，社區到現在還沒有清零，還是要三級管制避免群聚，他認為要徹底切斷傳播鏈，中央一定要有一套快篩指引計畫，從企業、社區、診所到居家快篩，他進一步指出，尤其是居家快篩指引，中央要規定或指定合格的快篩試劑，畢竟市面上版本太多，偽陽偽陰性比例高低不一。

鄭文燦還提到，快篩採檢的方法也要明訂，畢竟醫事人員執行跟自家執行不同，目前醫事人員採檢是採鼻咽拭紙，自己執行恐怕無法採檢到鼻咽深處，因此執行方法也要有指引，最後若呈陽性反映，要打1922由衛生局安排PCR檢測。

鄭文燦說，一整套流程一定要有居家快篩指引計畫才能順利推動，也才能切斷社區傳播鏈、找出潛在感染源，確診數才會進一步下降，不諱言目前仍有少部分找不到傳播來源，形成社區跟機構、社區跟家庭間反覆激盪，仍會持續產生個案，尤其家庭傳播鏈很明顯，再度呼籲家庭維持分餐、不要共食，降低家庭傳播。