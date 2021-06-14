每年6月中，原本是百貨公司舉辦年中慶的檔期，今年因為疫情升溫攪亂一池春水，中友百貨趁機推出全新APP3.0，強化購物功能，打破消費者必須出門才能到百貨購物的疆界。

「中友APP在家就購」自6/10推出以來，中友購物網業績較去年同期與今年5月份，均成長高達3倍以上；尤其是化妝品、美食餐盒外帶、休閒運動用品、居家用品等品項特別熱銷，顯示消費者仍有購物需求。

同時，因搭配自媒體直播與線上購物活動，線上業績明顯增加，消費者宅在家也不無聊，手指點一點即可下單，業者免運貼心送到家！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，疫情爆發以來，因為逛街人潮銳減，實體百貨業績明顯衰退，但綜觀整體疫情發展，嚴格做好防疫與同仁健康管理才是此時最重要的工作。而如何在防疫同時兼顧促進銷售，這是所有百貨零售業者努力突破的目標。

中友為協助數百家協力廠商、上千位專櫃人員，有機會提升業績，因此積極開發APP線上購物系統，除加強促銷活動外，更重要的是，著重在方便顧客購買及專櫃能便捷將優惠商品快速上架，專櫃人員用手機就可以輕鬆將自家商品上架到購物平台，這也使得新APP推出以來，網路銷售業績明顯增加。

中友百貨強調，目前疫情依然嚴峻，中友嚴格落實防疫措施，顧客實聯制、量體溫配戴口罩才能入店，針對員工採分流上班以及每日足跡及健康狀態回報，積極守護顧客以及員工的健康。