新北市疫情嚴峻，市長侯友宜13日證實與蔡英文總統通話過程中，有向蔡總統提醒「約束底下的人」，反被綠營批評「別把民代的監督都視為惡意」；對此新北市副市長劉和然今在防疫會議上，舉出新北市曾被惡意攻擊的4大前例，包括侯戴口罩被批製造恐慌、要求入境普篩被批浪費資源等、籲廣篩挨批沒有用等，反擊民進黨抹黑一事。

劉和然說，侯市長從去年疫情一開始就不斷強調，中央地方一定一條心，共同合作面對疫情，但很多政策執行面上，必須在地方經歷過才知道問題在哪裡，所以新北市會把地方執行遇到的問題，跟中央建議、反應。

劉和然指出，侯市長盼蔡總統「約束底下的人」有4個原因，首先，去年初侯市長不斷提醒民眾戴口罩，當時很多人予以抨擊、質疑他製造恐慌，後來，侯市長多次建議入境者全面普篩，才能真正達到阻絕於境外、管控於境內，當時一天的入境者曾不到2000人，卻有很多人說「量能不夠、製造恐慌」，最後沒有實行，反觀現在光是新北市，每天快篩量能最高到3000、4000人。

劉和然說，再來是疫苗部分，現在所有疫苗的爭議，最大的源頭就是「疫苗量不夠、數量不足」，侯市長當時特別呼籲政府，不管是國內自購、企業或宗教團體捐贈、國際友人捐贈都好，盼中央不要刁難趕快讓疫苗進來，當時也有很多不理性的批評聲浪。

劉和然說，最後，新北市力推廣篩，一樣還是有很多人批評說「廣篩沒有用啦！好好務實控管疫情吧！」結果這幾天可以看到，衛福部長陳時中也提出四大原則呼籲廣篩，包括社區篩檢站、企業快篩、診所快篩、在家快篩等。

劉和然強調，侯市長只是還原他跟總統對話，不是拒絕民意代表的建議，只要你是善意的、建議是對的，就算口氣不是很好，新北市府也會虛心接受，一定予以改進。