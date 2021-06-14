因應新冠疫情，行政院推出「紓困4.0方案」，一名女網友表示，上網申請後三天還沒收到，再次登入後發現，自己的紓困帳戶前面突然多了一個零，讓她擔心是不是因為這樣才沒收到紓困金？有內行網友解答，應該是因為銀行帳號不足14碼，所以系統自動在帳號前面補零。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，6月11日剛申請紓困，送出的時候，有再次確認帳號，但是從11日登入後到現在都沒收到紓困金，昨(13)日又看了一下她的玉山帳戶，發現她的紓困帳號前面多了一個零，從原本的13碼變成14碼，想詢問大家有沒有跟她一樣的狀況，擔心是不是因為帳號多了一個零才沒有領到紓困金。

網友PO出自己的紓困帳戶。(圖/截自Dcard)

貼文一出引起廣大討論，網友紛紛回應「我申請平日兩天就入帳了」、「應該是連假的關係，再等等」、「沒看清楚以為紓困金多給一個0」、「如果多個零多快樂啊」、「我用合庫也有多個零，過兩天還是收到錢」、「應該沒那麼快啦～畢竟還要行政作業時間，加上端午連假銀行沒上班」。

有自稱在銀行上班的內行網友解答，因為每家銀行的帳號不一樣，帳號比較短的，系統會自動從前面補零，補到14碼，但基本上對帳都是用末五碼來對，只要當初沒有手殘打錯就沒錯了，可能是因為這幾天連假銀行沒開，所以還沒進帳，不用太心急。