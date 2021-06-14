台中市15日起啟用64處快打站，有7成的快打站會採用日本宇美町式注射法，設置保持社交距離的座椅，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中央配發中市AZ疫苗73500劑AZ疫苗，市府將自15日起一連三天展開大規模施打，除各區衛生所、18家專責醫院，更將啟用64處快打站為85歲以上長者施打；台中市長盧秀燕說，中市引進日本宇美町式注射法，讓長者一到坐定就可完成一系列接種事宜，另針對嚴重失能長者也將自18日起安排到府注射；她強調，疫苗很珍貴，也不夠，請符合資格者把握機會接種。

盧秀燕在14日中市流行疫情指揮中心記者會上指出，台中市原本此次配發到7萬劑，13日又被通知16日會再加發5％、3500劑，總共為73500劑，遵照中央開放施打標準，前六類的造冊人數為95375，因此疫苗仍不夠，她強調，依這幾天輿情反應，大家都認為疫苗是新冠肺炎的保命符，因而這次接種的狀況會非常非常踴躍，疫苗可能會不夠，也因此呼籲大家要按時、按地來接種。

台中市衛生局長曾梓展指出，中市規劃15日起一連三天進行大規模施打，只要是一到六類符合資格民眾可至30間衛生所、18家專責醫院預約接種，另市府也在各區設置64處快打站，主要是為85歲以上長者接種。

市府也預先在14日先完成快打站布置並進行演練，盧秀燕說，台中有7成的快打站會採用日本宇美町式注射法，設置保持社交距離的座椅，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，一小時預期可完成120人接種。

曾梓展解釋，採這種方式不是求速度，而是方便長者只要入座坐定，就可以完成問診、登錄以及注射等一系列的流程；盧秀燕也叮嚀長者一定要拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」再離開，並等待市府通知注射第二劑，完成兩劑疫苗接種，這張紀錄卡很重要不能遺失。

另，針對85歲以上失能長者，盧秀燕說，18日起會安排到府注射，但限定是失能等級最嚴重的第8級及第7級共2575人，但她也說，實際上要看15到17日接種後剩餘的數量。