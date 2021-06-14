張榕容飾演刑警小隊長緝兇時舊傷負傷。（CATCHPLAY提供）

莊凱勛飾演年輕市議員。（CATCHPLAY提供）

劉冠廷飾演菜鳥警察。（CATCHPLAY提供）

由「三金級」演員莊凱勛、張榕容與劉冠廷主演的最新犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》，昨日（6月13日）首播後，網路立刻掀起討論熱議，三位演員隨後共同現身IG直播，這也是三位第一次透過直播與網友相見，網友對劉冠廷的床戲與六塊肌好身材論爆表，明明是辛苦操練身材，他卻開玩笑說「靠打針啦」，還自曝是劇組NG王！

張榕容透露角色很man是因為要呈現出內心與他人之間的防備，而後她也在鏡頭前一秒變身劇中刑警「徐梓薇」，霸氣怒飆劇中押解嫌犯時的台詞「很會背是不是，跟我回警局裡背」。飾演市議員傳神無違和的莊凱勛則坦言，因為演出的是年輕一代的市議員，有參考吳怡農、呱吉等人的工作方式。

隨著《第三佈局 塵沙惑》第一、二集的劇情曝光，網友紛紛臆測「誰是大魔王？」、「誰會領便當？」、「徐梓薇是不是與23年前分屍案的受害者有關？」、「市議員跟警察局分局長的互鬥會怎樣發展？」張榕容說：「第一、二集中，觀眾看到的每一步發展都是線索，大家可以跟我們一起來辦案，猜猜到底23年前、3年前與現在的分屍案之間有甚麼關聯。」

莊凱勛預告：「市議員與警局的糾葛將更白熱化，在議會正義凜然質詢「警察過勞」，但沒想到卻燒到自己，會有甚麼發展就請觀眾繼續看下去。」而劉冠廷則說：「隨著劇情發展，觀眾會漸漸看到真相，現在還在風暴的外圍，但將一步步抽絲剝繭走向核心。」《第三佈局 塵沙惑》每周日晚上9點，於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步播映，一次播映兩集。