「泉利」打鐵舖第5代傳人李一男，每年端午節汲取該口井的「午時水」，除了供未來1年打鐵用，還免費給附近住戶驅邪避煞。（張毓翎攝）

李一男說，因為午時水為純陽之水，用午時水製作出的鐵具，會更加堅固、鋒利。（張毓翎攝）

防疫期間，民眾避免外出，有人選在住家附近挑戰立蛋，相當應景又有趣。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

端午節為一年陽氣最重的一天，今天不少民眾會取午時水，願能除穢、改運。（張毓翎攝）

台南市鹽水區橋南老街傳承6代的「泉利」打鐵舖，每年端午節汲取屋後古井數百公升的「午時水」，除了供未來1年打鐵用，還免費供給附近住戶驅邪避煞，今年逢疫情，仍有民眾前來取水。80歲的第5代傳人李一男表示，這個古井很神奇，每年端午節上午11點到下午1點取出來的水，其水質最清澈，錯過了就得再等一年。

位於「泉利」打鐵舖後方約500公尺處，有一口古井，相傳起源於明朝時期，居民表示，這口古井是鹽水地區唯一的八卦井，據說八卦造型是明朝流行的工法，到了清朝變成圓形古井，這口八卦井距今至少有200年，到現在不僅保留完整，水源也源源不絕，是社區珍貴的資產。

李一男說，因為午時水為純陽之水，用午時水製作出的鐵具，會更加堅固、鋒利，從第1代祖先便開始取這口古井的水來冶鐵、磨刀，而且每年得在端午節取水，隔年端午再重新換水，這可是世代流傳下來的製鐵精隨，且即使1年換水1次，也不會有害蟲孳生。

防疫期間，民眾避免外出，有人選在住家附近挑戰立蛋，相當應景又有趣；此外，部分民間習俗認為，端午節為一年陽氣最重的一天，因此今天不少民眾會取午時水，願能除穢、改運。

「泉利」打鐵舖每年端午節，特別在屋外放一桶桶午時水供給民眾自行取用。今年雖不見以往的排隊人潮，但陸陸續續都有人提著水桶來裝，有民眾說，他要拿回去給家人擦拭全身，祈求下半年疫情不會波及到他們健康和生活。