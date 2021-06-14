任賢齊今（14日）農曆生日恰逢端午節。（翻攝任賢齊微博）

任賢齊今（14日）農曆生日恰逢端午節。（翻攝任賢齊IG）

任賢齊今（14日）農曆生日恰逢端午節，目前人在台灣的他，這幾天都待在彰化田中老家陪伴爸媽，母親特地為他準備了一整盤的粽子慶生，上頭還插了好大一根紅色的蠟燭，任賢齊幽默笑問媽媽「哪找來的大蠟燭」，表示生日這天其實是母親最辛苦的一天，「我沒想過要慶祝什麼，回家盡盡孝道就是了」；近來台灣疫情嚴峻，任賢齊許願大家身體健康，「我們還是要努力做好防疫措施，希望疫情趕快過去」。

他此次返台主要是為了代言廣告拍攝，沒想到日前一抵台，本土疫情突然大爆發，導致他廣告拍攝行程延後，目前暫定7月中前完成後隨即離台拍新電影。由於台灣疫情持續肆虐，彰化田中一年一度的馬拉松賽事日前取消，正好在當地的任賢齊得知後，臨時決定拍攝一部短片鼓勵故鄉的學弟妹，他在片中戴上口罩，跑過田中鎮已停課的12所學校，鼓勵畢業生勇敢迎向前方，更要跑贏這場防疫馬拉松。

穿梭中、港、台的任賢齊堪稱「隔離之王」，已隔離多達7次的他回想第一次在酒店隔離14日，坦言當時「真的有一點點懷疑人生」：「因為我比較好動，不容易坐得住，但之後幾次隔離就有心理準備，雖然都會孤單同寂寞，但總算可以適應。」任賢齊透露，每一次進行隔離前，他都會事前準備很多事情讓自己做，「比較多時候是背劇本、逼自己發奮寫歌，又或者跳繩做運動。之前在台灣隔離時，我還下廚幫自己做飯」。