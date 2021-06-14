全台各大醫院急需被喻為「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），藝人賈永婕主動號召、許多企業大老及星友熱心響應，至13日為止已募得9234萬購買342台HFNC，繼昨天火速親送50台到榮總、台大及亞東醫院後，14日是端午節，賈永婕抱持「死神不放假，我們也不能放假」的決心，一上午就接連跑了5家醫院，分別送慈濟醫院15台、中興醫院4台、和平醫院5台、忠孝醫院3台、新北市立聯合醫院25台，下午也持續跑行程。

賈永婕表示，非常感謝工作人員連夜組裝HFNC，「我們能出貨的數量比想像中更多！所以昨天很晚的時候，我們臨時需要貨車支援，我馬上想到我的鐵人好友經常在辦大型賽事的Jovi ，請他幫忙找願意加班的司機！超感動的司機大哥們願意假日來幫忙，早上七點開始來來回回跑了好多趟！我們的HFNC就直接上戰場了！」她不居功地說，要感謝的人真的很多，「很多人在我身邊幫忙，我可能只是比較容易被大家看到其中一位」。

賈永婕的善舉被全台灣人感謝致敬，除了好友曾寶儀，連不少網友都拱她乾脆從政，說她若出來競選一定投票給她，賈永婕留言自嘲「我是哪根蔥啦」，被網友神回：「絕對是最高級的三星蔥！」

捐了1台HFNC的曾寶儀也是賈永婕的「神隊友」星友之一，曾寶儀說，很多網友到她的臉書謝謝她的善行，她要大家「不如也去賈永婕的臉書謝謝她發起這個活動」，她也還原捐HFNC的過程，「周五晚上她打電話跟我聊了半個小時（好啦後段還是有在打屁）關於這個呼吸器有多神奇、多緊急、多救命。最後ending，我忍不住跟她說『不如從政吧』！這麼有動員力，不嘴砲、不管大小、不論多少，直接做了再說，不是現在大家最需要的的正能量嗎？Just do it！」

有趣的是，賈永婕13日公布神隊友名單時第一時間漏掉曾寶儀，幾小時後補發文特別提及：「我要跟大家說曾寶儀也有來挺我喔！我剛剛手殘打字打到眼花！不小心按掉了，並不是因為她跟小S不同台喔！」也被網友誇幽默、可愛、善良又有超強整合行動力，「是多麼美好的存在！」

至於神隊友名單中捐了兩台的金鐘視后鍾欣凌，也發文表示，是在鄧安寧導演的號召下，《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇組同仁們還有鄧導的眾多好友決定一起盡點心力，「期待疫情快快穩定，一起撐著，一起挺過！」她感謝眾多情義相挺的好友們，更感謝第一線辛苦的防疫人員，「有錢出錢、有力出力，有心最美麗！」肖像經常被不肖廠商盜用的她也憂心愛心被利用，提醒大家不要亂匯款姐姐，「姐姐有私人帳號不要被騙」。