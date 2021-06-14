知名YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）以電玩實況起家，不過她在當網紅前，曾在高中當實習老師，因穿迷你裙教課一夕爆紅，被譽為「最美英文老師」，現是「反骨男孩」人氣成員之一，外型甜美、身材火辣的她，近日在社群曬出火辣下廚照，超心機短褲讓網友全聚焦她的下半身。

艾瑞絲穿上粉紅T恤搭配牛仔熱褲下廚，不過短褲不僅短到美臀隱約露出來，側邊更開岔直逼大腿根，雖有用鐵鍊交叉連結，但性感曲線完全藏不住，此外，她還盤起雙腳和美食合照，白嫩蜜桃臀整個看光，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

艾瑞絲下廚秀性感曲線。(圖／翻攝自艾瑞絲IG)

網友看了也激動留言「那是丁嗎」、「寶寶不會太辣惹」、「大家看到一條就嗨起來」、「這下半身，太犯規了」。而今(14日)又換上鐵鍊長褲，大露性感腰間，上半身配上細肩帶小可愛，一展前凸後翹火辣曲線。

艾瑞絲以電競實況起家，因在高中教課被PO網，成為最有知名度的英文老師，不過後來她轉戰當YouTuber，現是網紅團體「反骨男孩」成員，人氣相當高的她，自己的YouTube個人頻道也有超過41萬人訂閱。