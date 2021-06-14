47歲男星蘇有朋當年和吳奇隆、陳志朋組成「小虎隊」出道，單飛後在娛樂圈闖出一片天，也有不少經典戲劇作品，然而外界一直十分關心蘇有朋的感情生活，就有網友爆料，蘇有朋早已和經紀人Amy秘婚10年，對此，蘇有朋工作室出面闢謠，仍無法平息網友熱議。

有網友爆料，蘇有朋和Amy日久生情，但因為不希望女方受到騷擾，因此一直沒有公開，但在彼此朋友圈這已經是公開的秘密，還指出林心如私下已經稱Amy為嫂子，對此，蘇有朋工作室以迅雷不及掩耳的速度發文闢謠，「假的，没隱婚。吃假瓜不如吃粽子。端午安康！」

儘管如此，網友們的討論聲浪還是無法平息，不少人都大讚工作室的公關處理能力，「這辟謠的速度快到我連瓜是什麼都不知道」、「我都沒看到造謠的，就看到打假了」、「我居然能看到工作室辟謠」，但也有網友感到惋惜，希望男神有個好歸宿，「雖然是假的，但是真的也不錯」、「我一直以為孩子都多大了」。

有網友留言算蘇有朋的八字，指稱他會晚婚。（圖/翻攝自蘇有朋微博）

還有算名微博帳號指出，「蘇有朋八字，比較平衡的庚金。一句話，金白水清，食傷旺，簡直就是娛樂圈男星的典型八字，老天爺給飯吃的命格。 食傷旺，聰明，有才華，有藝術天賦，還有些貪玩，可愛型的帥哥。金白水清，膚白貌美的命格，傷官透乾，正緣來得晚，婚姻適合晚婚。」