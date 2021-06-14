疫情持續延燒，員警常身處第一線防疫工作，南投縣警局在警察節前夕獲捐防疫物資，備感溫馨。南投縣警察之友會日前捐贈防護面罩1100個、口罩2萬5千個及酒精；縣議會副議長潘一全也捐贈仁愛警分局100個防護面罩。南投縣警察局長呂新財14日表示，員警在執勤時能多一份保障，盡全力守護南投，做好防疫、治安及交通等工作。

6月15日是「警察節」，南投縣警察之友會日前捐防護面罩1100個、口罩2萬5千個及酒精等防疫物資給南投警方。警友會理事長簡崇吉表示，員警身處第一線防疫人員，為讓員警安心執勤，捐助防護面罩、口罩及酒精等防疫物資，希望確保員警執勤安全無虞。

南投縣議會副議長潘一全也擔心員警執行防疫工作，長期暴露在第一線，恐健康受到威脅，提供100個防護面罩於6月13日委由仁愛警友辦事處主任林月有送贈仁愛警分局同仁，由仁愛警分局副分局長范世龍代表受贈。

潘一全表示，警察執勤時除口罩保護之外，再添加一層防護利器，避免飛沫噴濺而染疫，警察安全才能守護社會的交通、治安，才能在防疫作戰中維護全民健康。

呂新財表示，對各界捐助的防疫物資，必定善加利用，讓員警在執勤時能多一份保障，做好防疫、治安、交通等工作，感謝鄉親體諒員警執勤辛勞及給予支持肯定。