韓宜邦與林萱瑜在《天之驕女》飾演苦命情侶檔「豪美CP」獲觀眾喜愛。（三立提供）

韓宜邦與林萱瑜在三立八點台劇《天之驕女》飾演苦命情侶檔「豪美CP」，兩人歷經逃亡、重傷住院、捐肝等各種苦難，連結婚都是在病房內完成，讓林萱瑜無奈的笑說：「真的很命苦」。韓宜邦因為有許多躺在病床上的戲，所以自封是榮登躺最多的男人，他笑說大家可能以為躺著演很輕鬆，其實反而更難演，但沒想到他的理由竟是「怕睡著」！

他表示：「要躺在那邊閉著眼睛一個半小時不睡著真的很困難，有時候很怕自己不小心打呼、說夢話。」囂張程度連江國賓都忍不住虧他：「你再繼續躺！遲早都是要還的。」果不其然隔週就收到長達6、7頁的台詞要背，讓他苦笑說真的要開始還債了。

平常就很愛對林萱瑜惡作劇的韓宜邦，有一場戲要在病床上驚醒，林萱瑜上前安撫他，沒想到試戲時韓宜邦忽然從床上彈起來，害林萱瑜當下腦袋瞬間空白，嚇到忘詞NG，只好趕緊向在場的工作人員說：「對不起！」此段影片也被兩人放在社群上，受到網友熱情討論並誇讚「萱瑜的反應太自然可愛了」、「重複看好幾次，太好笑了」、「最喜歡看你們兩個互動了」。

林萱瑜表示排戲時，韓宜邦就常常自己加台詞和稱號，像是叫她「小胖」、「紅豆麵包」都是劇本上本來沒有的，當韓宜邦這樣稱呼她時，剛好被編劇聽到，就這樣寫進了台詞裡，導致她的阿嬤看到播出後還問她是不是變胖，所以編劇才會這樣寫，讓她既無奈又好笑，也決定要「報仇」，於是在排戲時幫韓宜邦加了「大胖」這個稱呼，想不到編劇索性都把它寫進劇本裡，讓林萱瑜得意的表示復仇成功，兩人私下的有趣互動也為該劇增添不少趣味性。

劇中苦命的林萱瑜要一直照顧多災多難的韓宜邦，林萱瑜自信表示私底下也很會照顧人，若是朋友發燒，她是屬於在旁邊一直幫對方換濕毛巾降溫的人，韓宜邦馬上吐槽：「對我來說她就是一個小我10歲的小朋友，照顧人的能力不是很強大，但在片場會貼心糾正我的台語發音與走位。」林萱瑜笑說：「那是因為我阿嬤都會說『尚豪台語講錯，妳怎麼都不提醒他？』」並回嗆韓宜邦是老先生的思維，都覺得自己才是最懂得照顧人的人，兩人在現場你來我往，互相拌嘴，展現好交情。