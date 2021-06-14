彰化縣新冠肺炎14日新增確診個案一共3例，包含台北返鄉家庭10人群聚櫃姐7個月小姪女、桃園趴趴走阿公70歲哥哥，另外還有1名南彰院內群聚住民返家居格傳染給同住太太。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

葉彥伯強調，目前居家隔離的接觸者，通常都在第4、5天之後才會發病，民眾認為沒症狀就鬆懈下來，因此家庭接觸感染率極高。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣新冠肺炎14日新增確診個案一共3例，包含台北返鄉家庭10人群聚櫃姐7個月小姪女、桃園趴趴走阿公70歲哥哥，另外還有1名南彰院內群聚住民返家居格傳染給同住太太，但感染源待查，衛生局強調，這三名確診者都是匡列居家隔離所發病，因此都還在可控範圍內，目前已累積250例。

衛生局長葉彥伯表示，3名確診者包含發病後還開車全省趴趴走65歲阿公的70歲哥哥，6月12日居家隔離時發病篩檢確診，趴趴走阿公累積傳染15人；另外確診7個月大女嬰則是6月4日台北返鄉家庭10人聚餐1員，同場10人加上女嬰一共9人確診，其中一名為日前台中採檢確診的櫃姐。

葉彥伯說，彰化10人家庭群聚80歲婦人率先確診，後來發現她在北部工作的孫女5月底曾返彰住2至3天，6月4日10人聚餐，目前9位家族成員確診，而台北返彰的孫女目前還在採檢中，結果未出爐，感染源仍待查。

葉彥伯再說，另外感染源不明的60歲婦人為居隔同住家屬，其先生因彰化某醫院群聚被迫出院居家隔離期間發病確診，同住的太太12日發病，13日確診CT僅有16.6，葉彥伯強調，居家隔離期間，「病毒先出現，症狀才出現」，因此不要以為沒症狀就沒病毒。

葉彥伯強調，目前居家隔離的接觸者，通常都在第4、5天之後才會發病，民眾認為沒症狀就鬆懈下來，因此家庭接觸感染率極高，呼籲被匡列為接觸者，同住家人都應同時接受核酸檢測，若有出現不適症狀都應立即就醫採檢，居家隔離最好1人1戶或1人1層，也能住進房疫旅館。

葉彥伯說，若無法至少也要以一人一室為原則，居家隔離期間，所有同住家人避共食。建議打菜至房間內自行進行，民眾配合好居家隔離，就可以避免擴散到社區，才能有效控制疫情，呼籲所有民眾配合相關防疫規範，一有症狀就應該要採檢。