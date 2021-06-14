台北市長柯文哲強推「E化城市」，要85歲以上長輩也要上網預約打疫苗，引發排山倒海撻伐，柯14日強調，雖民政局會發通知單到長者手中，但仍要鼓勵大家用線上預約系統，否則之後年齡一直往下打到12歲，還沒有比較有效的辦法，那會把整個政府癱瘓掉，導致其他什麼事都不用做。

柯文哲表示，15日要開始打疫苗，民政局會將通知單都發到長者手中，但他還是要鼓勵大家用線上預約系統，現在處理85歲以上僅占總人口的一小部分，以後要一直打到12歲，若沒有比較有效的方法，將會把整個政府都癱瘓掉，導致其他事情都不用做，一次發通知單還可以，若變常態將會有問題。

柯說，北市與其他縣市一樣，14日都有寄通知單給長輩，可採預約也可不預約，上網預約的好處是，能確定誰要來，15日下午6時前有上網預約者，都會收到簡訊通知「什麼時段幾點、去哪個醫院打疫苗」。

柯說，之所以提供序號只讓醫院來打疫苗，是因診所還有原本的病人要顧，且將來會有大規模施打疫苗的作業，北市必須要有個系統，否則打疫苗給85歲以上長者就搞得像「嘉年華大動員」，若要打到12歲就不得了，未來半年，市府都不用做事，只要處理打疫苗，「要以最低成本讓社政、衛政有效發揮」，誠懇呼籲長者，有預約就拜託按時打疫苗。

柯還說，今天下午1點時止，北市4萬8000個85歲以上疫苗名額，目前已預約3萬人，還有1萬7000個名額，顯示台北市民還是E化程度較高的，現在到晚間8時還有4小時，拜託有辦法上網還是上網預約，會讓市府更好安排，未來不管對診所、醫院都會好安排。

柯說，下午4時後會陸續通知，若6時後還沒收到簡訊就打1999，晚上10時前都會回覆，拜託市民讓這個系統更E化、上網預約，因疫苗每開1瓶就要打給10人，不能打1人、剩下9人名額怎辦？

針對戶籍不在北市、但住在北市的85歲以上長者，柯說，因沒有系統紀錄，他真的不知道人數，請這些人自行致電給居住地的區公所民政課，報上身分證及姓名，就可被安排去哪間醫院打，原則17日下午開始打，也許18日早上繼續打；在機構者簡單，16日就會打完；在家臥床個體戶，就請撥打長照專線1966，要先登記再安排人去打，較耗人力，但仍會主動通知。